Геймери впевнені, що Дедпул з'явиться у Marvel Rivals і мають "неспростовний" доказ

Хітовий багатокористувацький шутер Marvel Rivals рано чи пізно поповнить список героїв відомим шибайголовою Дедпулом і в геймерів є неспростовний доказ на цей рахунок.

Шанувальник Marvel Rivals впевнений, що доказ про те, що у грі в якийсь момент з'явиться Дедпул весь цей час знаходився "на поверхні", повідомляє 24 Канал.

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Графіті Росомахи – парне

Хоча перелік доступних персонажів у Marvel Rivals досить великий, більшість фанатів проєкту все ж мають немалий список відомих героїв та лиходіїв зі всесвіту коміксів, яких вони хотіли б побачити в грі.

Ймовірно, одним з тих, кого хотіли б отримати найбільше геймерів є Вейд Вілсон, більш відомий як Дедпул і, схоже, що момент, коли це станеться – лише справа часу.

Як підмітив користувач Reddit під ніком Clawson98, у Росомахи в грі є "косметичний" комплект присвячений фільму "Дедпул і Росомаха", що став справжнім хітом у 2024 році.

Серед його предметів є графіті, яке нагадує серце, оздоблене логотипом з маскою Логана, якому явно бракує другої половинки.

Більшість фанатів гри одразу зійшлися в думці, що коли Дедпул з'явиться в Marvel Rivals, то його графіті ідеально доповнюватиме малюнок Росомахи.

Втім, наразі розробники шутера зберігають мовчанку щодо того, чи з'явиться коли-небудь в грі цей харизматичний герой в червоному латексі.