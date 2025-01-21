Великі плани

Shroud – один із найбільших стримерів у кіберспортивному бізнесі. Він є колишнім професійним гравцем у CSGO, а тепер захопився Marvel Rivals настільки, що допустив створення цілої кіберспортивної організації, яка була б орієнтована лише на цю одну гру від студії NetEase. Одна біда: Marvel Rivals поки що не є кіберспортивною дисципліною та не проводить турнірів, тож йому доведеться зробити трохи більше, щоб створення команди мало сенс, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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Насправді незрозуміло, чи Shroud був серйозним зі своєю заявою, чи лише жартував, але ось його слова:

Якщо ми зберемо певну суму грошей, я зроблю команду Marvel Rivals або організацію. Ця гра може бути саме тим, що треба. Можливо, мені доведеться поставити мету пожертвувань, щоб ця цифра досягла чогось. Я зроблю організацію виключно для Marvel Rivals. Можливо, я гратиму в цю гру все своє життя. Я справді можу грати в цю гру до кінця свого життя,

– написав стример.

Marvel Rivals дійсно має потенціал стати кіберспортивною дисципліною, оскільки вже зібрала, за деякими даними, десятки мільйонів гравців. Shroud багатьох років був одним із найпопулярніших стримерів у світі, який закінчив відносно успішну кар'єру кіберспортивного гравця й вирішив тепер сидіти перед камерою. Сьогодні він – одне з найвідоміших імен в ігровій індустрії, тож безумовно зможе залучити гроші й аудиторію.

Дивіться трейлер гри Marvel Rivals: відео

Неясно, чи думає він сам грати в такій команді, чи лише хоче керувати нею. У минулому Shroud грав у Counter-Strike, Overwatch і VALORANT, тому Marvel Rivals для цього – це певною мірою знайома територія.

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