Большие планы

Shroud – один из крупнейших стримеров в киберспортивном бизнесе. Он является бывшим профессиональным игроком в CSGO, а теперь увлекся Marvel Rivals настолько, что допустил создание целой киберспортивной организации, которая была бы ориентирована только на эту одну игру от студии NetEase. Одна беда: Marvel Rivals пока не является киберспортивной дисциплиной и не проводит турниров, поэтому ему придется сделать немного больше, чтобы создание команды имело смысл, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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На самом деле непонятно, был ли Shroud серьезным со своим заявлением, или только шутил, но вот его слова:

Если мы соберем определенную сумму денег, я сделаю команду Marvel Rivals или организацию. Эта игра может быть именно тем, что надо. Возможно, мне придется поставить цель пожертвований, чтобы эта цифра достигла чего-то. Я сделаю организацию исключительно для Marvel Rivals. Возможно, я буду играть в эту игру всю свою жизнь. Я действительно могу играть в эту игру до конца своей жизни,

– написал стример.

Marvel Rivals действительно имеет потенциал стать киберспортивной дисциплиной, поскольку уже собрала, по некоторым данным, десятки миллионов игроков. Shroud многих лет был одним из самых популярных стримеров в мире, который закончил относительно успешную карьеру киберспортивного игрока и решил теперь сидеть перед камерой. Сегодня он – одно из самых известных имен в игровой индустрии, поэтому безусловно сможет привлечь деньги и аудиторию.

Смотрите трейлер игры Marvel Rivals: видео

Неясно, думает ли он сам играть в такой команде, или только хочет управлять ею. В прошлом Shroud играл в Counter-Strike, Overwatch и VALORANT, поэтому Marvel Rivals для этого – это в определенной степени знакомая территория.

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