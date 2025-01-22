Поклонник Marvel Rivals уверен, что доказательство о том, что в игре в какой-то момент появится Дэдпул все это время находился "на поверхности", сообщает 24 Канал.

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Граффити Росомахи – парное

Хотя перечень доступных персонажей в Marvel Rivals достаточно большой, большинство фанатов проекта все же имеют немалый список известных героев и злодеев из вселенной комиксов, которых они хотели бы увидеть в игре.

Вероятно, одним из тех, кого хотели бы получить больше всего геймеров является Уэйд Уилсон, более известный как Дэдпул и, похоже, что момент, когда это произойдет – лишь дело времени.

Как подметил пользователь Reddit под ником Clawson98, у Росомахи в игре есть "косметический" комплект посвященный фильму "Дэдпул и Росомаха", ставшему настоящим хитом в 2024 году.

Среди предметов в нем есть граффити, которое напоминает сердце, украшенное логотипом с маской Логана, которому явно не хватает второй половинки.

Большинство фанатов игры сразу сошлись во мнении, что когда Дэдпул появится в Marvel Rivals, то его граффити будет идеально дополнять рисунок Росомахи.

Впрочем, пока разработчики шутера хранят молчание относительно того, появится ли когда-нибудь в игре этот харизматичный герой в красном латексе.