Актор зізнався, що активно лобіює власну ідею перед розробниками, попри те, що вона не вписується у сімейний формат попередніх частин франшизи, інформує The Movie Dweeb у Instagram.

Шалений дует мрії

Під час спілкування з журналістами Юрій Ловенталь розповів, що вважає можливий кросовер Людини-павука з Росомахою, про який зараз мріють чимало геймерів, надзвичайно цікавою ідеєю. Проте сам він набагато сильніше прагне побачити в ігровому всесвіті зовсім іншого персонажа – Дедпула.

Актор навіть постійно нагадує про цю ідею творцям майбутнього сиквелу.

Я тисну на нього щоразу, коли бачу його з цим Дедпулом, тож якщо я щойно проспойлерив це для Spider-Man 3, то мені просто хотілося б вірити, що вони в будь-якому разі взяли цю ідею у мене,

– пригадав Юрій свої розмови з креативним директором Insomniac Браяном Гортоном.

Повний коментар актора: дивіться відео

Проблема може виникнути у тому, що розробники зазвичай орієнтують ігри про Людину-павука на сімейну аудиторію та зберігають підлітковий віковий рейтинг.

Натомість балакучий найманець відомий своїм специфічним чорним гумором, руйнуванням четвертої стіни та нецензурною лайкою. Якщо розробники зважаться додати Вейда Вілсона до гри, їм доведеться підвищити віковий рейтинг проєкту та відмовитися від частини звичної аудиторії.

В цьому розрізі поява Росомахи в одному ігровому всесвіті з Людиною-павуком виглядає більш реальною.

Це було б страшенно захопливо,

– додав Ловенталь, оцінюючи перспективу зустрічі цих персонажів.

Наразі розробники активно готують до релізу гру Marvel's Wolverine, яка вийде вже 15 вересня, разом з лімітованою версією консолі PS5.

Хоча творці ще не анонсували офіційно третю частину пригод Пітера Паркера, неймовірний успіх попередніх ігор робить появу продовження неминучою.