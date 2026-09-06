Актер признался, что активно продвигает свою идею перед разработчиками, несмотря на то, что она не вписывается в семейный формат предыдущих частей франшизы, сообщает The Movie Dweeb в инстаграме.

Сумасшедший дуэт мечты

Во время общения с журналистами Юрий Ловенталь рассказал, что считает возможный кроссовер Человека-паука с Росомахой, о котором сейчас мечтают многие геймеры, чрезвычайно интересной идеей. Однако сам он гораздо сильнее хочет увидеть в игровой вселенной совершенно другого персонажа – Дэдпула.

Актер даже постоянно напоминает об этой идее создателям будущего сиквела.

Я давил на него каждый раз, когда видел его с этим Дэдпулом, так что если я только что раскрыл это для Spider-Man 3, то мне просто хотелось бы верить, что они в любом случае взяли эту идею у меня,

– вспомнил Юрий свои разговоры с креативным директором Insomniac Брайаном Гортоном.

Полный комментарий актера: смотрите видео

Проблема может заключаться в том, что разработчики обычно ориентируют игры о Человеке-пауке на семейную аудиторию и сохраняют подростковый возрастной рейтинг.

В то же время болтливый наемник известен своим специфическим черным юмором, разрушением четвертой стены и нецензурной бранью. Если разработчики решатся добавить Уэйда Уилсона в игру, им придется повысить возрастной рейтинг проекта и отказаться от части привычной аудитории.

В этом плане появление Росомахи в одной игровой вселенной с Человеком-пауком выглядит более реальным.

Это было бы невероятно увлекательно,

– добавил Ловенталь, оценивая перспективу встречи этих персонажей.

В настоящее время разработчики активно готовят к релизу игру Marvel's Wolverine, которая выйдет уже 15 сентября вместе с лимитированной версией консоли PS5.

Хотя создатели еще не анонсировали официально третью часть приключений Питера Паркера, невероятный успех предыдущих игр делает появление продолжения неизбежным.