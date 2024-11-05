Реалізм нового рівня

Це неймовірне ультрареалістичне відтворення столиці Італії, доповнене ефектами дощу, дозволило команді показати всю потужність рушія, в тому числі й вражаючі відображення в калюжах. Попри те, що це не точне відтворення міста, відео чудово передає його унікальну атмосферу, але при цьому прибирає натовпи й гамір з вулиць, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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Творці зазначили в описі під відео, що для запуску цієї демонстрації вони використали відеокарту NVIDIA RTX 4090 і процесор Ryzen 9 7950x. А от скільки для всього цього знадобилося оперативної пам'яті, не кажуть.

З моменту запуску найпершої версії рушія у 2022 році Unreal Engine 5 зробив кілька вражаючих кроків, які значно покращили його. Однак він не вирішив деякі з найбільших проблем, таких як проблеми із "заїканням", які дошкуляють переважній більшості ігор на новітньому рушії від Epic. Проте версія 5.4 дійсно принесла значні покращення продуктивності процесора.

Unreal Engine 5.4 є останньою публічною версією рушія на цей час, але версія 5.5 знаходиться в роботі й уже доступна в попередньому перегляді. У цій версії рушія впроваджено MegaLights, що дозволяє розробникам мати величезну кількість рухомих динамічних вогнів з реалістичними тінями на місцевості та багато іншого.