Вражаюча демонстрація нового Unreal Engine показує реалістичні римські вулиці та майбутнє ігор

Демоверсія рушія Unreal Engine 5.4, вже доступна для безкоштовного завантаження, показує його приголомшливі здібності до створення реалістичних візуальних ефектів. Ролик із роздільною здатністю 8K створила компанія Scans Factory, яка раніше подарувала нам кілька схожих демонстрацій.

Реалізм нового рівня

Це неймовірне ультрареалістичне відтворення столиці Італії, доповнене ефектами дощу, дозволило команді показати всю потужність рушія, в тому числі й вражаючі відображення в калюжах. Попри те, що це не точне відтворення міста, відео чудово передає його унікальну атмосферу, але при цьому прибирає натовпи й гамір з вулиць, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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Творці зазначили в описі під відео, що для запуску цієї демонстрації вони використали відеокарту NVIDIA RTX 4090 і процесор Ryzen 9 7950x. А от скільки для всього цього знадобилося оперативної пам'яті, не кажуть.

З моменту запуску найпершої версії рушія у 2022 році Unreal Engine 5 зробив кілька вражаючих кроків, які значно покращили його. Однак він не вирішив деякі з найбільших проблем, таких як проблеми із "заїканням", які дошкуляють переважній більшості ігор на новітньому рушії від Epic. Проте версія 5.4 дійсно принесла значні покращення продуктивності процесора.

Unreal Engine 5.4 є останньою публічною версією рушія на цей час, але версія 5.5 знаходиться в роботі й уже доступна в попередньому перегляді. У цій версії рушія впроваджено MegaLights, що дозволяє розробникам мати величезну кількість рухомих динамічних вогнів з реалістичними тінями на місцевості та багато іншого.