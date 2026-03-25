Наукове дослідження довело існування специфічної геймерської депресії

Вчені Варшавського університету соціальних і гуманітарних наук провели цікаве дослідження, яке підтвердило існування специфічного виду геймерської депресії.

Нове дослідження, проведене спільними зусиллями Університету SWPS та Академією прикладних наук імені Стефана Баторія, показало що відбувається після того, як гравці завершують проходження відеогри, інформує 24 Канал.

Геймерська депресія це вам не жарти?

Психологи Каміль Яновіч та Пйотр Клімчик опитали 373 геймерів як ті почуваються, пройшовши відеогру, повідомляє Dexerto.

Отримані дані дозволили створити першу у світі Шкалу післяігрової депресії, або ж P-GDS.

Вона отримала поділ на 4 ключові симптоми або ж стадії:

ігрові румінації – нав'язливі думки про сюжет чи персонажів після титрів;

– нав'язливі думки про сюжет чи персонажів після титрів; складність завершення – важке емоційне прощання з віртуальним світом;

– важке емоційне прощання з віртуальним світом; потреба пройти гру ще раз – сильне бажання негайно почати заново;

– сильне бажання негайно почати заново; медійна ангедонія – втрата інтересу до інших видів розваг, як правило тимчасова;

На додачу, було визначено прихильники якого жанру найбільше страждають від цього виду депресії. Очікувано, ними стали фанати RPG.

Науковці пояснили, що в іграх цього жанру геймери часто приймають доленосні рішення та формують тісніші емоційні зв'язки з персонажами, інформує News Medical.

Післяігрова депресія – це специфічний вид скорботи через втрату, який нагадує розставання з близькою людиною або завершення важливого етапу життя,

– резюмує роботу Каміль Яновіч.

Окрім того, результати дослідження свідчать про те, що симптоми напряму корелюють з погіршенням загального самопочуття.

