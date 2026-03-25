25 марта, 23:23
Научное исследование доказало существование специфической геймерской депрессии

Максим Задворский
Основные тезисы
  • Ученые Варшавского университета подтвердили существование специфической геймерской депрессии, возникающей после завершения видеоигры.
  • Была создана Шкала послеигровой депрессии (P-GDS) с разделением на 4 симптома, а больше всего от этого вида депрессии страдают фанаты RPG.

Ученые Варшавского университета социальных и гуманитарных наук провели интересное исследование, которое подтвердило существование специфического вида геймерской депрессии.

Новое исследование, проведенное совместными усилиями Университета SWPS и Академией прикладных наук имени Стефана Батория, показало что происходит после того, как игроки завершают прохождение видеоигры, информирует 24 Канал.

Геймерская депрессия это вам не шутки?

Психологи Камиль Янович и Петр Климчик опросили 373 геймеров как те чувствуют себя, пройдя видеоигру, сообщает Dexerto.

Полученные данные позволили создать первую в мире Шкалу послеигровой депрессии, или P-GDS.

Она получила разделение на 4 ключевых симптома или же стадии:

  • игровые руминации – навязчивые мысли о сюжете или персонажах после титров;
  • сложность завершения – тяжелое эмоциональное прощание с виртуальным миром;
  • потребность пройти игру еще раз – сильное желание немедленно начать заново;
  • медийная ангедония – потеря интереса к другим видам развлечений, как правило временная;

В дополнение, было определено сторонники какого жанра больше всего страдают от этого вида депрессии. Ожидаемо, ими стали фанаты RPG.

Ученые объяснили, что в играх этого жанра геймеры часто принимают судьбоносные решения и формируют тесные эмоциональные связи с персонажами, информирует News Medical.

Послеигровая депрессия – это специфический вид скорби из-за потери, который напоминает расставание с близким человеком или завершение важного этапа жизни, 
– резюмирует работу Камиль Янович.

Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о том, что симптомы напрямую коррелируют с ухудшением общего самочувствия.

