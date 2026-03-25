Научное исследование доказало существование специфической геймерской депрессии
- Ученые Варшавского университета подтвердили существование специфической геймерской депрессии, возникающей после завершения видеоигры.
- Была создана Шкала послеигровой депрессии (P-GDS) с разделением на 4 симптома, а больше всего от этого вида депрессии страдают фанаты RPG.
Ученые Варшавского университета социальных и гуманитарных наук провели интересное исследование, которое подтвердило существование специфического вида геймерской депрессии.
Новое исследование, проведенное совместными усилиями Университета SWPS и Академией прикладных наук имени Стефана Батория, показало что происходит после того, как игроки завершают прохождение видеоигры, информирует 24 Канал.
Стоит внимания Игроки провели в Assassin's Creed Shadows десятки тысяч лет – цифры статистики шокируют
Геймерская депрессия это вам не шутки?
Психологи Камиль Янович и Петр Климчик опросили 373 геймеров как те чувствуют себя, пройдя видеоигру, сообщает Dexerto.
Полученные данные позволили создать первую в мире Шкалу послеигровой депрессии, или P-GDS.
Она получила разделение на 4 ключевых симптома или же стадии:
- игровые руминации – навязчивые мысли о сюжете или персонажах после титров;
- сложность завершения – тяжелое эмоциональное прощание с виртуальным миром;
- потребность пройти игру еще раз – сильное желание немедленно начать заново;
- медийная ангедония – потеря интереса к другим видам развлечений, как правило временная;
В дополнение, было определено сторонники какого жанра больше всего страдают от этого вида депрессии. Ожидаемо, ими стали фанаты RPG.
Ученые объяснили, что в играх этого жанра геймеры часто принимают судьбоносные решения и формируют тесные эмоциональные связи с персонажами, информирует News Medical.
Послеигровая депрессия – это специфический вид скорби из-за потери, который напоминает расставание с близким человеком или завершение важного этапа жизни,
– резюмирует работу Камиль Янович.
Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о том, что симптомы напрямую коррелируют с ухудшением общего самочувствия.
Игры положительно влияют на IQ:
Однако, видеоигры не вызывают исключительно печаль и депрессию.
В частности, исследователи обнаружили, что проведение времени за видеоиграми повышает уровень интеллекта у детей.
IQ детей, которые проводят больше времени за видеоиграми в среднем вырос на 2,5 балла за 2 года.