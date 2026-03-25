Новое исследование, проведенное совместными усилиями Университета SWPS и Академией прикладных наук имени Стефана Батория, показало что происходит после того, как игроки завершают прохождение видеоигры, информирует 24 Канал.

Геймерская депрессия это вам не шутки?

Психологи Камиль Янович и Петр Климчик опросили 373 геймеров как те чувствуют себя, пройдя видеоигру, сообщает Dexerto.

Полученные данные позволили создать первую в мире Шкалу послеигровой депрессии, или P-GDS.

Она получила разделение на 4 ключевых симптома или же стадии:

игровые руминации – навязчивые мысли о сюжете или персонажах после титров;

– навязчивые мысли о сюжете или персонажах после титров; сложность завершения – тяжелое эмоциональное прощание с виртуальным миром;

– тяжелое эмоциональное прощание с виртуальным миром; потребность пройти игру еще раз – сильное желание немедленно начать заново;

– сильное желание немедленно начать заново; медийная ангедония – потеря интереса к другим видам развлечений, как правило временная;

В дополнение, было определено сторонники какого жанра больше всего страдают от этого вида депрессии. Ожидаемо, ими стали фанаты RPG.

Ученые объяснили, что в играх этого жанра геймеры часто принимают судьбоносные решения и формируют тесные эмоциональные связи с персонажами, информирует News Medical.

Послеигровая депрессия – это специфический вид скорби из-за потери, который напоминает расставание с близким человеком или завершение важного этапа жизни,

– резюмирует работу Камиль Янович.

Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о том, что симптомы напрямую коррелируют с ухудшением общего самочувствия.

