Уважний гравець Red Dead Redemption 2 помітив дивовижну деталь про історію забіяки Томмі, який зійшовся в бійці з Артуром Морганом.

Теж цікаво Фанат Starfield знайшов найогиднішого прибульця в цілому всесвіті: кумедне фото

RDR 2 – одна з найкращих відеоігор в історії індустрії, особливо у контексті уваги розробників до деталей. Захопливий відкритий світ, створений Rockstar Games, і понині дивує геймерів навіть через роки після релізу гри у 2018 році.

Нещодавно користувач Reddit під псевдонімом Skogstrol424 поділився на платформі деталлю, яку пропустило чимало гравців. Вона стосується персонажа Томмі – кремезного п'янички, який мав необережність вступити в бій з головним героєм гри в одній з початкових місій гри під назвою "Американці на відпочинку".

Хоча Артуру Моргану тоді теж дісталося, він зрештою взяв гору над бугаєм, а для останнього сутичка мала печальні наслідки.

Вже під час наступної місії гравці мають змогу знову побачити Томмі в салуні, але цього разу він може відповісти на кпини Артура лише бурчанням і стогонами, що вказує на серйозне пошкодження мозку, яке підтверджує вм'ятина в черепі персонажа.

Череп Томмі постраждав після бійки / Фото з Reddit

Ця тонка, але дивовижна деталь вразила багатьох шанувальників Red Dead Redemption 2, які її проґавили та зайвий раз підкреслила майстерність Rockstar.