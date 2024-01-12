Ігрове захоплення Ілона Маска не є якимось секретом. Раніше він вже зізнавався у своїй любові до Diablo 4, а також зазнавав шквалу критики за збірку свого персонажа в Elden Ring. Очевидно, з того часу мільярдер засвоїв деякі уроки.

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Досягнення Маска в Diablo 4

Ілон Маск опублікував відео, на якому він використовує свого друїда 100 рівня для проходження події Abattoir of Zir на 25 рівні. Це передостаннє випробування в Diablo 4.

Навіть на нижчих рівнях випробування вимагає доволі серйозної збірки персонажа. При цьому 25 рівень події є найвищим. Деякий час геймери взагалі вважали 25 рівень зовсім неможливим.

В опублікованому відео Ілон Маск знищує ворогів високих рівнів з величезним запасом здоров'я. Так, наче вони зовсім ніщо проти його персонажа.

Він регулярно змінював форму свого перевертня з вовка на ведмедя, щоб складати бафи зі свого спорядження. Збірка персонажа мільярдера має доволі потужну силу.

Загалом Ілон Маск вклався в менш як 8 хвилин для проходження події, на яку геймери мають 10 хвилин. Втім, мільярдер прагне покращити свій час.

Таке топове проходження змушує ще раз задатися питанням, чи немає в Ілона машини часу. Адже вкрай важко усвідомити, як він зміг настільки прокачати свого персонажа, при цьому займаючись багатомільярдним бізнесом.