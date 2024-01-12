Игровое увлечение Илона Маска не является секретом. Раньше он уже признавался в своей любви к Diablo 4, а также подвергался шквалу критики из-за сборки своего персонажа в Elden Ring. Очевидно, с того времени миллиардер усвоил некоторые уроки.

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Достижения Маска в Diablo 4

Илон Маск опубликовал видео, на котором он использует своего друида 100 уровня для прохождения события Abattoir of Zir на 25 уровне. Это предпоследнее испытание в Diablo 4.

Даже на более низких уровнях испытание требует достаточно серьезной сборки персонажа. При этом 25 уровень события самый высокий. Некоторое время геймеры вообще считали 25 уровень совершенно невозможным.

В опубликованном видео Илон Маск уничтожает врагов высоких уровней с огромным запасом здоровья. Как будто они совсем ничто против его персонажа.

Он регулярно менял форму своего оборотня с волка на медведя, чтобы составлять бафы из своего снаряжения. Сборка персонажа миллиардера обладает достаточно мощной силой.

Илон Маск уложился в менее 8 минут для прохождения события, на которое геймеры имеют 10 минут. Впрочем, миллиардер стремится улучшить свое время.

Такое топовое прохождение заставляет еще раз задаться вопросом, нет ли у Илона машины времени. Ведь крайне трудно понять, как он смог настолько прокачать своего персонажа, при этом занимаясь многомиллиардным бизнесом.