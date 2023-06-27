Diablo 4 може похвалитися вражаючою кількістю додаткових побічних квестів, які допомагають гравцям розвивати своїх персонажів і досліджувати ігровий світ. Та один особливо виділяється серед шанувальників жахів як особливо продумана історія.

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Цікава пасхалка в Diablo 4

Короткий квест "Непохитна плоть" відтворює кілька добре відомих елементів одного з найулюбленіших фільмів жахів усіх часів. Це робить його чудовою пасхалкою для шанувальників популярної кінофраншизи.

Лавкрафтівський жах, в основі якого лежить нагнітання невідомого та неопізнаного, вже давно є частиною серії Diablo. А фільм "Повсталий з пекла", пасхалку на який можна знайти в Diablo 4, вважають квінтесенцією цього жанру.

Квест починається доволі невинно. Жінка на ім'я Крістіна просить героя знайти її чоловіка Феодора. Та як згодом з'ясовується, чоловіком оволодів демон Юлія Пекельна.

Квест "Непохитна плоть" у Diablo 4: дивіться відео (обережно, спойлери)

Перш ніж убити демона, гравці можуть стати свідками пасхалки. Феодор, яким керує Юлія, пробурмотить: "Такі краєвиди... Я був свідком... Таке задоволення... такий біль... Я, мабуть, мав ще..."

Шанувальники "Повсталого з пекла" можуть розпізнати в цих словах Френка – героя фільму, який зміг урятуватися з пекла й повернутися до життя, але продовжив убивати людей.