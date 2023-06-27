Diablo 4 может похвастаться поразительным количеством дополнительных побочных квестов, помогающих игрокам развивать своих персонажей и исследовать игровой мир. Но один особенно выделяется среди любителей ужасов как особо продуманная история.

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Интересная пасхалка в Diablo 4

Короткий квест "Непреклонная плоть" воспроизводит несколько хорошо известных элементов одного из любимых фильмов ужасов всех времен. Это делает его великолепной пасхалкой для поклонников популярной кинофраншизы.

Ужасы Лавкрафта, в основе которого лежит нагнетание неизвестного и неопознанного, уже давно является частью серии Diablo. А фильм "Восставший из ада", пасхалку на который можно найти в Diablo 4, считают квинтэссенцией этого жанра.

Квест начинается невинно. Женщина по имени Кристина просит героя найти ее мужа Феодора. Но как потом выясняется, мужчиной овладел демон Юлия Адская.

Квест "Непреклонная плоть" у Diablo 4: смотрите видео (осторожно, спойлеры)

Прежде чем убить демона, игроки могут стать свидетелями пасхалки. Феодор, которым руководит Юлия, пробормотает: "Такие виды... Я был свидетелем... Такое удовольствие... такая боль... У меня, должно быть, еще..."

Поклонники "Восставшего из ада" могут распознать в этих словах Фрэнка – героя фильма, который смог спастись из ада и вернуться к жизни, но продолжил убивать людей.