Загалом відкрите бета-тестування триватиме до вечора 27 березня. Натомість реліз гри запланований на 6 червня 2023 року. Тож це останній шанс пограти в гру протягом двох наступних місяців.

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Бета-тестування Diablo 4

Тепер похмуру екшен-RPG від Blizzard можуть випробувати всі охочі. Для цього не потрібно купувати гру й оформляти попереднє замовлення. Достатньо завантажити пробну версію Diablo IV на ПК або консолях PlayStation чи Xbox.

Гравцям пропонують пройти пролог і перший акт. З персонажів доступні воїн, розбійник, маг, друїд і некромант.

Крім того, Blizzard оголосила конкурс для Diablo 4. Він пропонує гравцям бета-версії, які досягнуть максимального рівня, отримати дивну нагороду.

Для бета-гравців, які досягли 25 рівня, проводиться спеціальна лотерея, де один переможець із Північної Америки, Латинської Америки, Азіатсько-Тихоокеанського та Європейського регіонів (загалом чотири переможці) будуть намальовані на муралі в Соборі Діабло.

Собор Діабло – це буквально церква, розташована в Камбре, Франція. Художник Адам Міллер і його команда створили величезний витвір мистецтва, який вкрив стелю церкви мистецтвом Diablo 4, зокрема творами для класів гравців Diablo 4 та її лиходійки Ліліт.