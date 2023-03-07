Маркетингова машина продовжує промоцію майбутньої Diablo 4, опісля появи на тижні моди в Мілані гра дісталася до Франції.

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Отож, стараннями працівників Blizzard старовинна французька церква була спершу дещо реконструйована, а потому прикрашена у стилі Diablo 4.

За словами компанії, будівлю було секуляризовано (передано у світську власність – ред.), тобто офіційно вона не є священним місцем, а тому розробники отримали дозвіл на свою діяльність. Однак при цьому, церква все ще внесена до списку історичних пам'яток, тому їм довелося використовувати хитрощі.

Усі видовищні фрески, включно з тими, що зображають як персонажі із Diablo 4 зіткнулися з силами зла, були намальовані на полотні. Загалом таким чином було створено 20 картин, які потім встановили на стелі, куполі та задній стіні собору.

Дивовижний трейлер Diablo 4: відео

На реалізацію проєкту, включно з малюванням та ремонтом будівлі пішло 30 днів.

Результатом став приголомшливий трейлер, від якого біжать мурашки по шкірі навіть у тих геймерів, які не знайомі з історією франшизи.

Детальніше про майбутній реліз гри читайте тут.