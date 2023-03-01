Шанувальники Diablo з нетерпінням очікують виходу нової частини серії, а її маркетингова кампанія дісталась навіть до Міланського тижня моди, повідомляє 24 Канал.

Важливо PIN-UP Foundation придбав два генератори для котелень Харкова

У той час, розробники дали відповідь на 2 питання, що наразі неабияк хвилюють геймерів.

Коли відбудеться бета-тестування?

Отож, перша бета-версія Diablo 4 стане доступною в п'ятницю, 17 березня о 9:00 за Києвом і триватиме до 22:00 20 березня. Щоправда, вона буде ексклюзивною для власників попередніх замовлень. Щасливчики отримають доступ до трьох класів: Варвар, Розбійник і Чарівник.

Рівно за тиждень, 24 березня о 19:00 за Києвом, розпочнеться друга відкрита бета. Учасники першого бета-тесту зможуть продовжити з того місця, де зупинилися. При цьому в гру додадуть ще два класи, Некроманта та Друїда.

Взяти участь в цьому тесті зможуть всі охочі, а завершиться він 27 березня о 22:00.

Трейлер Diablo 4: відео

Слід зазначити, що на один обліковий запис буде дозволено створювати до 10 героїв, а максимальний рівень персонажа закріплять на відмітці у 25 пунктів.

Якими будуть системні вимоги?

Приємно втішили геймерів системні вимоги майбутньої новинки, адже вони не дуже вибагливі та дозволять насолодитися грою максимальній кількості гравців.

Мінімальні параметри:

Процесор – Intel Core i5-2500K або AMD FX-8100

Відеокарта – Nvidia GeForce GTX 660 або AMD Radeon R9 280

Оперативна пам'ять – 8 ГБ

Вільне місце – 45 ГБ (рекомендовано встановлювати на SSD)

Додатково – Windows 10 64-біт, DirectX 12, широкосмугове підключення до мережі

Рекомендовані параметри:

Процесор – Intel Core i5-4670K або AMD R3-1300X

Відеокарта – Nvidia GeForce GTX 970 або AMD Radeon RX 470

Оперативна пам'ять – 16 ГБ

Вільне місце – 45 ГБ (рекомендовано встановлювати на SSD)

Додатково – Windows 10 64-біт, DirectX 12, широкосмугове підключення до мережі.

Зауважте, реліз Diablo 4 заплановано на 6 червня 2023 року.