Марна гонитва за міфічним лутом

Стример використав майже 2000 ключів для підземель, сподіваючись отримати хоча б один так званий Iconic Mythic (іконічний міфічний) предмет. Ці речі вважаються вершиною екіпірування в екшн-RPG від Blizzard, проте шанси на їх випадіння виявилися критично низькими. Навіть переробка наявних ресурсів у коваля та обмін "іскор" на нове спорядження не допомогли досягти бажаного результату. Про це пише видання GamesRadar.

Я просто не маю цього предмета, попри всі мої зусилля, весь крафт, усі іскри та цих босів... ось що тут сталося, і мені дуже сумно,

– прокоментував стример wudijo.

Ситуація викликала хвилю обговорень у мережі, зокрема на платформі Reddit, де гравці називають систему випадіння предметів у 14-му сезоні "зламаною". Хоча Blizzard нещодавно провела масштабне оновлення міфічних речей, багато відданих фанатів вважають, що розробники перегнули палицю з їх рідкісністю. Особливо гостро це питання стоїть у контексті сезонів, які тривають лише три місяці.

Стример wudijo зауважив, що часто звичайні унікальні предмети виявляються кращими за свої міфічні версії через особливості системи характеристик. Як приклад, він навів ситуацію з луком "Орлиний ріг": міфічна версія, що зрештою випала, мала гірші показники, ніж стандартна.

Через те, що оновлена система дозволяє переробити лише один параметр міфічного предмета, дорогу знахідку довелося просто розібрати на матеріали.

Це точно викликає певне розчарування,

– підсумував творець контенту.

Наразі спільнота очікує на реакцію Blizzard, оскільки навіть найбільш лояльні гравці починають скаржитися на відсутність прогресу після сотень годин ігрового процесу.