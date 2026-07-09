Марна гонитва за міфічним лутом
Стример використав майже 2000 ключів для підземель, сподіваючись отримати хоча б один так званий Iconic Mythic (іконічний міфічний) предмет. Ці речі вважаються вершиною екіпірування в екшн-RPG від Blizzard, проте шанси на їх випадіння виявилися критично низькими. Навіть переробка наявних ресурсів у коваля та обмін "іскор" на нове спорядження не допомогли досягти бажаного результату. Про це пише видання GamesRadar.
Я просто не маю цього предмета, попри всі мої зусилля, весь крафт, усі іскри та цих босів... ось що тут сталося, і мені дуже сумно,
– прокоментував стример wudijo.
Ситуація викликала хвилю обговорень у мережі, зокрема на платформі Reddit, де гравці називають систему випадіння предметів у 14-му сезоні "зламаною". Хоча Blizzard нещодавно провела масштабне оновлення міфічних речей, багато відданих фанатів вважають, що розробники перегнули палицю з їх рідкісністю. Особливо гостро це питання стоїть у контексті сезонів, які тривають лише три місяці.
Стример wudijo зауважив, що часто звичайні унікальні предмети виявляються кращими за свої міфічні версії через особливості системи характеристик. Як приклад, він навів ситуацію з луком "Орлиний ріг": міфічна версія, що зрештою випала, мала гірші показники, ніж стандартна.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Через те, що оновлена система дозволяє переробити лише один параметр міфічного предмета, дорогу знахідку довелося просто розібрати на матеріали.
Це точно викликає певне розчарування,
– підсумував творець контенту.
Наразі спільнота очікує на реакцію Blizzard, оскільки навіть найбільш лояльні гравці починають скаржитися на відсутність прогресу після сотень годин ігрового процесу.