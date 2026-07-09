Бессмысленная погоня за мифическим лутом

Стример использовал почти 2000 ключей для подземелий, надеясь получить хотя бы один так называемый Iconic Mythic (иконический мифический) предмет. Эти предметы считаются вершиной экипировки в экшен-RPG от Blizzard, однако шансы на их выпадение оказались крайне низкими. Даже переработка имеющихся ресурсов у кузнеца и обмен "искр" на новое снаряжение не помогли достичь желаемого результата. Об этом пишет издание GamesRadar.

У меня просто нет этого предмета, несмотря на все мои усилия, весь крафт, все искры и этих боссов... вот что здесь произошло, и мне очень грустно,

– прокомментировал стример wudijo.

Ситуация вызвала волну обсуждений в сети, в частности на платформе Reddit, где игроки называют систему выпадения предметов в 14-м сезоне "сломанной". Хотя Blizzard недавно провела масштабное обновление мифических предметов, многие преданные фанаты считают, что разработчики переборщили с их редкостью. Особенно остро этот вопрос стоит в контексте сезонов, которые длятся всего три месяца.

Стример wudijo заметил, что зачастую обычные уникальные предметы оказываются лучше своих мифических версий из-за особенностей системы характеристик. В качестве примера он привел ситуацию с луком "Орлиный рог": мифическая версия, которая в итоге выпала, имела худшие показатели, чем стандартная.

Поскольку обновленная система позволяет переделать только один параметр мифического предмета, дорогую находку пришлось просто разобрать на материалы.

Это, безусловно, вызывает некоторое разочарование,

– подытожил создатель контента.

Сейчас сообщество ожидает реакции Blizzard, поскольку даже самые лояльные игроки начинают жаловаться на отсутствие прогресса после сотен часов игрового процесса.