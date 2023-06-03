Втім, геймерам не варто так сильно поспішати. Адже є дві речі, які варто зробити одразу після запуску, щоб відчутно спростити собі проходження Diablo 4.

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Дві речі, які варто зробити після запуску Diablo 4

Бета-версії Diablo 4 продемонстрували, наскільки корисним може бути пошук Вівтарів Ліліт та отримання легендарних аспектів для оптимізації збірок і загального ігрового процесу.

Баффи та бонуси, які надає ця механіка, можуть бути неоціненними для гравців, щоб вижити в пізніх частинах гри Diablo 4, але їх краще отримати якомога швидше, щоб максимізувати переваги.

Таким чином, гравці повинні віддати перевагу пошуку вівтарів Ліліт та очищенню підземель для своїх легендарних аспектів одразу після запуску.

Трейлер гри Diablo 4: дивіться відео

Нова механіка, представлена в цій грі – це "Вівтарі Ліліт": статуї, присвячені Матері демонів, які можна знайти розкиданими по карті Diablo 4. Якщо ви знайшли й активізували один з цих вівтарів, це дасть гравцеві постійне збільшення однієї з характеристик, як от спритність, інтелект, сила волі тощо.

Сильний старт і підвищення статистики персонажа за допомогою подібних бонусів може допомогти зробити підвищення рівня в перші години гри набагато більш керованим і може мати величезне значення під час ендшпілю.

Ще один спосіб значно збільшити шанси на виживання в Diablo 4 – оптимізувати спорядження персонажа за допомогою легендарних аспектів. Як правило, легендарні предмети постачаються з власними аспектами, уже прикріпленими до обладнання.

Та Diablo 4 дозволяє гравцям створювати власне легендарне спорядження, наносячи легендарні аспекти на рідкісні предмети, щоб налаштувати їх збірку відповідно до своїх конкретних потреб.