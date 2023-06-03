Впрочем, геймерам не стоит так сильно торопиться. Ведь есть две вещи, которые следует сделать сразу после запуска, чтобы ощутимо упростить прохождение Diablo 4.

Также интересно Как видеоигры могут улучшить производительность в работе

Две вещи, которые следует сделать после запуска Diablo 4

Бета-версии Diablo 4 продемонстрировали, как полезен может быть поиск Алтарей Лилит и получение легендарных аспектов для оптимизации сборников и общего игрового процесса.

Баффы и бонусы, которые предоставляет эта механика, могут быть бесценными для игроков, чтобы выжить в поздних частях игры Diablo 4, но их лучше получить как можно скорее, чтобы максимизировать преимущества.

Таким образом, игроки должны предпочесть поиск алтарей Лилит и очистку подземелий для своих легендарных аспектов сразу после запуска.

Трейлер игры Diablo 4: смотрите видео

Новая механика, представленная в этой игре – это "Алтари Лилит": статуи, посвященные Матери демонов, которые можно найти разбросанными по карте Diablo 4. Если вы нашли и активизировали один из этих алтарей, это даст игроку постоянное увеличение одной из характеристик, таких как ловкость, интеллект, сила воли и так далее.

Сильный старт и повышение статистики персонажа с помощью подобных бонусов может помочь сделать повышение уровня в первые часы игры гораздо более управляемым и может иметь огромное значение во время эндшпиля.

Еще один способ значительно увеличить шансы на выживание Diablo 4 – оптимизировать снаряжение персонажа с помощью легендарных аспектов. Как правило, легендарные предметы поставляются с собственными аспектами, уже прикрепленными к оборудованию.

Diablo 4 позволяет игрокам создавать собственное легендарное снаряжение, нанося легендарные аспекты на редкие предметы, чтобы настроить их сборку в соответствии со своими конкретными потребностями.