Реліз нової частини культової франшизи запланували на весну 2029 року і серед іншого вона порадує шанувальників абсолютно новим класом персонажа, повідомляє 24 Канал.

Тотальна небезпека

Під час святкування 30-річного ювілею серії на виставці BlizzCon 2026, Blizzard розкрили перші подробиці сюжету та ігрового процесу майбутньої Diablo 5.

Головною особливістю нової частини стане похмурий світ Санктуарію, який повністю потрапив під контроль легендарного Владики Жаху. Гравці більше не матимуть безпечних міст чи прихистків для відпочинку, а небезпека чигатиме на кожному кроці.

Тизер гри: дивіться відео

Розробники підтвердили, що серед перших стартових класів повернуться добре знайомі Мисливець на демонів та Монах.

Разом із ними з'явиться абсолютно новий для франшизи клас – Лицар Чуми (Plague Knight). Цей персонаж здатний заражати ворогів інфекціями та використовувати смертельну енергію для підсилення власних атак.

Це важкоброньований клас і ходяча смерть, яка блукає світом, поширює хвороби та поглинає їх задля власної сили,

– прокоментував геймдиректор Diablo 5 Джо Шелі.

Окрім цього, творці обіцяють що Diablo 5 буде грою з найбільшою кількістю класів на старті за всю історію серії.

Вихід нової частини за 6 років після релізу Diablo 4 показує суттєву зміну темпів розробки у Blizzard. Для порівняння, між третьою та четвертою частинами минуло 11 років.

Аналітики пов'язують це із тиском з боку керівництва Xbox, яке прагне пришвидшити вихід нових ігор у ключових франшизах. Попри анонс п'ятої частини, розробники продовжать активно підтримувати Diablo 4, головну таємницю якої геймери розкрили лише нещодавно.