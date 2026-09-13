Выход новой части культовой франшизы запланирован на весну 2029 года, и, помимо прочего, она порадует поклонников совершенно новым классом персонажа, сообщает 24 Канал.

Тотальная опасность

Во время празднования 30-летнего юбилея серии на выставке BlizzCon 2026 компания Blizzard раскрыла первые подробности сюжета и игрового процесса будущей Diablo 5.

Главной особенностью новой части станет мрачный мир Санктуария, полностью попавший под контроль легендарного Владыки Ужаса. У игроков больше не будет безопасных городов или убежищ для отдыха, а опасность будет поджидать на каждом шагу.

Тизер игры: смотрите видео

Разработчики подтвердили, что среди первых стартовых классов вернутся хорошо знакомые Охотник на демонов и Монах.

Вместе с ними появится совершенно новый для франшизы класс – Рыцарь Чумы (Plague Knight). Этот персонаж способен заражать врагов инфекциями и использовать смертоносную энергию для усиления собственных атак.

Это тяжелобронированный класс и ходячая смерть, которая бродит по миру, распространяет болезни и поглощает их ради собственной силы,

– прокомментировал геймдиректор Diablo 5 Джо Шели.

Кроме того, создатели обещают, что Diablo 5 станет игрой с наибольшим количеством классов на старте за всю историю серии.

Выход новой части через 6 лет после релиза Diablo 4 свидетельствует о существенном изменении темпов разработки в Blizzard. Для сравнения: между третьей и четвертой частями прошло 11 лет.

Аналитики связывают это с давлением со стороны руководства Xbox, которое стремится ускорить выход новых игр в ключевых франшизах. Несмотря на анонс пятой части, разработчики продолжат активно поддерживать Diablo 4, главную тайну которой геймеры раскрыли лишь недавно.