Обидві гри вже доступні в продажу на GOG. Вартість кожної становить 10 доларів, а у наборі Dino Crisis Bundle вони пропонуються за 17 доларів, повідомляє 24 Канал.

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Як і класична Resident Evil, випущена раніше в GOG, Dino Crisis отримав значні технічні оновлення, зокрема:

Сумісність із Windows 10 та Windows 11.

Покращений рендеринг DirectX.

Нові налаштування: віконний режим, регулювання гамми, вертикальна синхронізація, згладжування та інші параметри.

Підтримка сучасних контролерів.

Окрім цього, для першої частини покращили роздільну здатність рендерингу до 1920p, виправили помилки збережень і покращили розрахунок геометрії. Dino Crisis 2 отримав оновлену систему відображення предметів, покращене затемнення та інші графічні вдосконалення.

Dino Crisis включає три режими:

Original,

Arrange,

Operation Wipe Out.

Також доступно шість локалізацій. Dino Crisis 2 пропонує полегшений рівень складності, режими Dino Colosseum і Dino Duel, а також дві локалізації.

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Програма збереження класичних ігор

Dino Crisis і Dino Crisis 2 стали частиною програми збереження класичних ігор GOG, метою якої є має забезпечення сумісності культових ігор із сучасними та майбутніми комп’ютерами. У межах цієї ініціативи GOG запустив Dreamlist – відкрите голосування за ігри, які користувачі хотіли б бачити знову в продажу.