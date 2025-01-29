Обе игры уже доступны в продаже на GOG. Стоимость каждой составляет 10 долларов, а в наборе Dino Crisis Bundle они предлагаются за 17 долларов, сообщает 24 Канал.

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Как и классическая Resident Evil, выпущенная ранее в GOG, Dino Crisis получил значительные технические обновления, в частности:

Совместимость с Windows 10 и Windows 11.

Улучшенный рендеринг DirectX.

Новые настройки: оконный режим, регулировка гаммы, вертикальная синхронизация, сглаживание и другие параметры.

Поддержка современных контроллеров.

Кроме этого, для первой части улучшили разрешение рендеринга до 1920p, исправили ошибки сохранений и улучшили расчет геометрии. Dino Crisis 2 получил обновленную систему отображения предметов, улучшенное затемнение и другие графические усовершенствования.

Dino Crisis включает три режима:

Original,

Arrange,

Operation Wipe Out.

Также доступно шесть локализаций. Dino Crisis 2 предлагает облегченный уровень сложности, режимы Dino Colosseum и Dino Duel, а также две локализации.

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Программа сохранения классических игр

Dino Crisis и Dino Crisis 2 стали частью программы сохранения классических игр GOG, целью которой является обеспечение совместимости культовых игр с современными и будущими компьютерами. В рамках этой инициативы GOG запустил Dreamlist – открытое голосование за игры, которые пользователи хотели бы видеть снова в продаже.