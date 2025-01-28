Обновление с официальной поддержкой модов выйдет 30 января, сообщает 24 Канал. Оно будет включать встроенный браузер модов и бесплатный редактор Hogwarts Legacy Creator Kit, который будет доступен в Epic Games Store.

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Моды для игры будут размещаться на платформе CurseForge, где они будут проверяться и модерироваться. Благодаря Hogwarts Legacy Creator Kit игроки смогут создавать новые квесты, подземелья, элементы кастомизации персонажей и другой контент.



Браузер модов / Фото Warner Bros. Games

В демонстрационном ролике к анонсу показали официальный мод Dungeon of Doom, созданный в партнерстве с энтузиастами, варианты замены метлы, новые элементы кастомизации героев и тому подобное.

Hogwarts Legacy получит поддержку модов:

Как это будет работать?

Для создания и публикации собственных модов через Hogwarts Legacy Creator Kit пользователям понадобится аккаунт в CurseForge. Чтобы просматривать модификации других игроков, пользователям Steam и Epic Games Store нужно будет привязать аккаунт Warner Bros.

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Игра Hogwarts Legacy вышла в феврале 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series X|S, а впоследствии была адаптирована для PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Мировые продажи игры уже превысили 30 миллионов копий.