Что не так с патчем

Поскольку восьмое обновление еще не готово, оно содержит некоторые баги. Его еще даже не тестировали в закрытом режиме, поэтому пользователи могут столкнуться с таким неприятным побочным последствием, как несовместимость файла сохранения с другими версиями игры, что может привести к потере всего прогресса, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление.

Смотрите также Похоже ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion выйдет уже совсем скоро

Игроки, которые успели скачать патч утром 27 января, подтвердили, что получили доступ к новому контенту, например, к новым подклассам. Впоследствии Larian опубликовала в своих социальных сетях заявление о том, что фаза раннего тестирования еще даже не началась, поэтому патч не должен быть доступным для всех, а тем более для тех, кто играет в Baldur's Gate 3 на консоли Sony.

Если же вы решите загрузить патч 8, ни одно из ваших сохранений, созданных во время его использования или перезаписанных поверх старых сохранений, не будет совместимым с патчем 7 – версией игры, которая должна быть доступной сейчас. Поэтому будьте осторожны и убедитесь, что у вас есть продублированные сохранения, к которым вы сможете вернуться, когда проблема со случайно доступным патчем будет решена в будущем обновлении.

Пока мы работаем с нашими партнерами, чтобы понять, что происходит, пожалуйста, обратите внимание, что любые новые сохранения, сделанные в патче 8, не будут совместимы с патчем 7,

– говорится в объявлении.

Larian с конца прошлого года дразнили патчем 8, который будет включать в себя достаточно большие возможности, такие как фоторежим, кроссплейную функциональность и вышеупомянутые новые подклассы. Хотя это незавершенное обновление может быть отменено в любой момент, студия принимает претендентов на участие в тестировании финальной версии.