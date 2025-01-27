Как сообщает 24 Канал, старший редактор The Verge Том Уоррен в своем обзоре будущих релизов Xbox на 2025 год упомянул о возможном ремастере или ремейке The Elder Scrolls IV: Oblivion.

А тем временем Анонсированы Ninja Gaiden 4 и ремейк Ninja Gaiden 2 на Unreal Engine 5

По его словам, он впервые узнал о переиздании игры еще в 2024 году. Тогда Microsoft якобы планировала выпустить обновленную версию в конце весны или в начале лета 2025 года.

Ранее о выходе обновленной Oblivion также сообщали инсайдер eXtas1s и информатор Nate the Hate (известный также как NateDrake), который утверждал, что премьера запланирована на июнь 2025 года.

Напомним, первые слухи о ремастере или ремейке Oblivion появились летом 2023 года благодаря якобы бывшему сотруднику парижского филиала студии Virtuos. Впоследствии информация о переиздании игры появилась в судебных документах Microsoft.

Согласно последним утечкам, современная версия The Elder Scrolls IV: Oblivion будет "полностью переработана" на движке Unreal Engine 5, хотя ранее сообщалось, что за игровой процесс и физику будет отвечать оригинальный движок Gamebryo.

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Ожидается, что ремейк не ограничится только графическим обновлением - предполагается улучшение ряда игровых механик, включая боевую систему, выносливость, стелс и другие аспекты.