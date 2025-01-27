Як повідомляє 24 Канал, старший редактор The Verge Том Воррен у своєму огляді майбутніх релізів Xbox на 2025 рік згадав про можливий ремастер або ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion.

А тим часом Анонсовано Ninja Gaiden 4 та ремейк Ninja Gaiden 2 на Unreal Engine 5

За його словами, він вперше дізнався про перевидання гри ще у 2024 році. Тоді Microsoft нібито планувала випустити оновлену версію в кінці весни або на початку літа 2025 року.

Раніше про вихід оновленої Oblivion також повідомляли інсайдер eXtas1s та інформатор Nate the Hate (відомий також як NateDrake), який стверджував, що прем’єра запланована на червень 2025 року.

Нагадаємо, перші чутки про ремастер або ремейк Oblivion з'явилися влітку 2023 року завдяки нібито колишньому співробітнику паризької філії студії Virtuos. Згодом інформація про перевидання гри з’явилася у судових документах Microsoft.

Згідно з останніми витоками, сучасна версія The Elder Scrolls IV: Oblivion буде "повністю перероблена" на рушії Unreal Engine 5, хоча раніше повідомлялося, що за ігровий процес та фізику відповідатиме оригінальний рушій Gamebryo.

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Очікується, що ремейк не обмежиться лише графічним оновленням — передбачається покращення ряду ігрових механік, включаючи бойову систему, витривалість, стелс та інші аспекти.