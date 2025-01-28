Що не так із патчем

Оскільки восьме оновлення ще не готове, воно містить деякі баги. Його ще навіть не тестували в закритому режимі, тому користувачі можуть зіткнутися з таким неприємним побічним наслідком, як несумісність файлу збереження з іншими версіями гри, що може призвести до втрати всього прогресу, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

Дивіться також Схоже ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion вийде вже зовсім скоро

Гравці, які встигли завантажити патч вранці 27 січня, підтвердили, що отримали доступ до нового контенту, наприклад, до нових підкласів. Згодом Larian опублікувала у своїх соціальних мережах заяву про те, що фаза раннього тестування ще навіть не розпочалася, тому патч не повинен бути доступним для всіх, а тим паче для тих, хто грає в Baldur's Gate 3 на консолі Sony.

Якщо ж ви вирішите завантажити патч 8, жодне з ваших збережень, створених під час його використання чи перезаписаних поверх старих збережень, не буде сумісним з патчем 7 – версією гри, яка має бути доступною зараз. Тому будьте обережні й переконайтеся, що у вас є продубльовані збереження, до яких ви зможете повернутися, коли проблема з випадково доступним патчем буде вирішена в майбутньому оновленні.

Поки ми працюємо з нашими партнерами, щоб зрозуміти, що відбувається, будь ласка, зверніть увагу, що будь-які нові збереження, зроблені в патчі 8, не будуть сумісні з патчем 7,

– йдеться в оголошенні.

Larian з кінця минулого року дражнили патчем 8, який включатиме в себе досить великі можливості, такі як фоторежим, кроссплейну функціональність та вищезгадані нові підкласи. Хоча це незавершене оновлення може бути скасоване будь-якої миті, студія приймає претендентів на участь у тестуванні фінальної версії.