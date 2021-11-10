Динозаври повертаються: у мережі з'явилися перші оцінки відеогри Jurassic World Evolution 2

Геймери та критики вже встигли оцінити відеогру Jurassic World Evolution 2. Загалом їм сподобався цей сиквел, хоча ідеальним його навряд чи можна назвати.

Учора відбувся реліз відеогри Jurassic World Evolution 2, яка розроблювалася студією Frontier Developments. Цей симулятор одразу ж заскочив до списку найпопулярніших новинок Steam, а також зараз знаходиться в топі продажів цього сервісу. Тому сьогодні ми пропонуємо вам ознайомитися з першими оцінками цього сиквелу.

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Одразу ж варто відзначити, що ідеальним цей реліз дуже важко назвати. Наприклад, на агрегаторі рецензій OpenCritic, де немає розподілу за платформами, у гри Jurassic World Evolution 2 зараз 82 бали зі 100 (11 оглядів), а рекомендують її 78% критиків. Варто додати, що першу частини журналісти оцінили в 71 бал (101 огляд). Напевно, можна було б навіть написати про певний прогрес, якби у випадку геймерів все не було навпаки.

Отже, перша частина дуже сподобалася користувачам сервісу Steam – 85% позитивних відгуків (понад 40 тисяч рецензій). А от у Jurassic World Evolution 2 зараз лише 71% позитивних відгуків, хоча оцінило її вже майже 800 геймерів. На думку звичайних гравців, нововведень дуже мало та вони незначні, а тому цей проєкт не повинен коштувати так дорого (60 доларів чи євро).

Тут варто додати, що геймерам з України дуже пощастило, а тому вони навряд чи будуть скаржитися на ціну. Річ у тім, що перша частина в нас коштує 1156 гривень, а от на сиквел діють регіональні ціни, тому його можна придбати всього за 699 гривень (приблизно 27 доларів). Можливо, саме таку ціну на Jurassic World Evolution 2 хотіли побачити й геймери з інших регіонів.

Релізний трейлер відеогри Jurassic World Evolution 2: відео

Варто відзначити, що деякі журналісти також критикують відеогру за відсутність серйозних нововведень. До мінусів проєкту ще можна віднести дуже просту економіку та засилля мікроменеджменту. А от хвалять відеогру за розвиток ідей оригіналу, хорошу сюжетну кампанію, вдосконалений режим "Пісочниця" та реалістичних динозаврів. Загалом критики та геймери сходяться на думці, що Jurassic World Evolution 2 має сподобатися всім шанувальникам першої частини, а також геймерам, які люблять цих доісторичних тварин.

Відеогра Jurassic World Evolution 2 / Фото з крамниці Steam

Наостанок варто відзначити, що реліз гри Jurassic World Evolution 2 відбувся на PC (Steam та Epic Games Store), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series та Xbox One. На PC цю відеогру можна придбати за 699 гривень, на PlayStation – 1799 гривень, а на Xbox – 60 доларів.