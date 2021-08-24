The Sims 4, що вийшла у далекому 2013 році, на цю мить є останньою частиною популярної серії ігор в жанрі симулятора життя. Реліз продовження франшизи заплановано зовсім незабаром – восени 2021 року, а поки що геймери продовжують проявляти свій креатив та змагатися у побудові інтер'єрів у грі-попередниці.

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Найчастіше гравців в The Sims приваблює саме можливість побудови неймовірних будівель різноманітних стилів. Інструментів для втілення будь-яких фантазій у грі просто безліч. Геймери ладні збудувати практично все: від величезних середньовічних замків до мінімалістичних хай-тек будівель.

Проте дівчині, на ім'я Ірина, зареєстрованій в популярній мережі Тікток під нікнеймом Іра Барвиста, здалося цікавим спробувати відтворити у грі класичну українську оселю і результат перевершив усі очікування.

Екстер'єр класичної української хати в The Sims 4

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Ірина детально облаштувала прибудинкову територію, оточивши її гарним парканом та рослинністю. У самій садибі розташувався величенький город, кілька копиць сіна та криниця. Без сумнівів можна стверджувати, що в ентузіастки вийшло майстерно передати типовий сільський пейзаж, проте на цьому вона не зупинилася та вирішила облаштувати оселю й усередині.

Інтер'єр класичної української хати в The Sims 4

Геймерці вдалося зберегти традиційний поділ хати на чотири частини: світлицю, сіни, комору та житлову кімнату. Попри те, що результат виглядає просто неймовірно, сама авторка відео жартівливо зазначає, що до ідеального йому далеко, адже у The Sims 4, на жаль, немає вишитих рушників та ікон.

Для охочих поглянути на проєкт безпосередньо у грі, дівчина залишила посилання на його завантаження та детальну інструкцію зі встановлення.