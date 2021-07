Для деяких геймерів найцікавішою частиною The Sims 4 є не класична симуляція життя, а будівництво. Річ у тім, що розробники цієї відеогри добряче попрацювали над цим елементом, а також наділили геймерів вражаючим набором "будівельних" інструментів. Здається, саме з цим набором дуже полюбляє працювати головний герой цієї історії.

Своєю роботою геймер з нікнеймом Paprykeria поділився на відомій платформі Reddit. Його запис сподобався користувачам мережі, а також вже зібрав 4 тисячі вподобань та майже 100 коментарів. Варто зазначити, що пост Paprykeria також потрапив до когорти найкращих за останній тиждень.

Головний герой цієї історії вирішив відтворити у відеогрі The Sims 4 культову локацію з гри The Witcher 3: Wild Hunt, а якщо точніше, то з доповнення "Blood and Wine". Своєрідною мішенню Paprykeria став маєток Корво Б'янко, який Геральт отримав від місцевої княгині Анни Генрієтти. Масштаб робіт дійсно вражає, бо ентузіаст достатньо детально відтворив не лише головну будівлю, а й навколишню територію. Тут є різноманітні хатини, внутрішній двір із зоною для обіду, а також виноградники.

Варто відзначити, що на деяких кадрах з'явилися й персонажі з всесвіту The Witcher, щоправда, у стилістиці The Sims. Загалом найбільше хочеться відзначити увагу Paprykeria до різноманітних дрібниць. На одній зі світлин навіть можна помітити відому дерев'яну ванну Геральта. З цікавого ще можна відзначити, що версія Корво Б'янко з The Sims 4 виглядає світліше за свій оригінал. Наостанок варто додати, що Paprykeria також залишив посилання для завантаження цієї локації у коментарях.

Маєток Корво Б'янко у відеогрі The Sims 4 / Фото Reddit Paprykeria