Для некоторых геймеров самой интересной частью The Sims 4 является не классическая симуляция жизни, а строительство. Дело в том, что разработчики этой видеоигры хорошо поработали над этим элементом, а также наделили геймеров впечатляющим набором "строительных" инструментов. Кажется, именно с этим набором очень любит работать главный герой этой истории.

Своей работой геймер с никнеймом Paprykeria поделился на известной платформе Reddit. Его запись понравилась пользователям сети, а также уже собрала 4 тысячи лайков и 100 комментариев. Стоит отметить, что пост Paprykeria также попал в число лучших за последнюю неделю.

Главный герой этой истории решил воссоздать в видеоигре The Sims 4 культовую локацию из игры The Witcher 3: Wild Hunt, а если точнее, то из дополнения "Blood and Wine". Своеобразной мишенью Paprykeria стало имение Корво Бьянко, которое Геральт получил от местной княгини Анны Генриетты. Масштаб работ действительно впечатляет, поскольку энтузиаст достаточно подробно воссоздал не только главное здание, но и окружающую территорию. Здесь есть различные домики, внутренний двор с зоной для обеда, а также виноградники.

Стоит отметить, что на некоторых кадрах появились и персонажи из вселенной The Witcher, правда, в стилистике The Sims. В целом больше всего хочется отметить внимание Paprykeria к различным мелочам. На одной из фотографий даже можно заметить известную деревянную ванну Геральта. Из интересного еще можно отметить, что версия Корво Бьянко с The Sims 4 выглядит светлее за свой оригинал. Напоследок стоит добавить, что Paprykeria также оставил ссылку для загрузки этой локации в комментариях.

Имение Корво Бьянко в видеоигре The Sims 4 / Фото Reddit Paprykeria