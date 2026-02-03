Глава Larian розкрив перші деталі фіналу нової Divinity

Очільник Larian Studios Свен Вінке під час прямої трансляції поділився несподіваними подробицями фіналу наступної гри у серії Divinity. Хоча студія зосереджена на розробці, керівник вирішив відповісти на запитання фанатів після успішного кидка грального кубика.

Нова RPG обіцяє перевершити успіх Baldur's Gate 3 за рівнем свободи дій та варіативністю сюжетних ліній, що впливатимуть на завершення історії, розповів Свен Вінке під час стріму на YouTube-каналі Larian: Channel From Hell.

Що саме розповів Свен Вінке про майбутню рольову гру?

Під час ефіру Вінке погодився відповісти лише на одне запитання про нову частину франшизи. Щоб визначити ступінь відвертості, він кинув 20-гранний кубик, на якому випало 19, що змусило його бути максимально відкритим із глядачами.

Відповідаючи на запитання про те, чим закінчується наступна Divinity, Вінке підтвердив здогадки деяких користувачів. Він зазначив, що фінал супроводжуватиметься титрами, а його зміст прямо залежатиме від рішень, прийнятих гравцем під час проходження.

Крім того, він заінтригував фанатів обіцянкою великої кількості вогню наприкінці гри.

Свен Вінке відповів на питання про наступну Divinity – дивіться відео:

Наразі виробництво проєкту перебуває в активній фазі, проте команда має виконати ще величезний обсяг роботи. Вихід гри у ранньому доступі заплановано не раніше 2027–2028 років. Автори обіцяють: