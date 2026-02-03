Глава Larian раскрыл первые детали финала новой Divinity

Глава Larian Studios Свен Винке во время прямой трансляции поделился неожиданными подробностями финала следующей игры в серии Divinity. Хотя студия сосредоточена на разработке, руководитель решил ответить на вопросы фанатов после успешного броска игрального кубика.

Новая RPG обещает превзойти успех Baldur's Gate 3 по уровню свободы действий и вариативностью сюжетных линий, что будут влиять на завершение истории, рассказал Свен Винке во время стрима на YouTube-канале Larian: Channel From Hell.

Смотрите также Fallout 4 получила бесплатные DLC по мотивам сериала и New Vegas

Что именно рассказал Свен Винке о будущей ролевой игре?

Во время эфира Винке согласился ответить только на один вопрос о новой части франшизы. Чтобы определить степень откровенности, он бросил 20-гранный кубик, на котором выпало 19, что заставило его быть максимально открытым со зрителями.

Отвечая на вопрос о том, чем заканчивается следующая Divinity, Винке подтвердил догадки некоторых пользователей. Он отметил, что финал будет сопровождаться титрами, а его содержание будет напрямую зависеть от решений, принятых игроком во время прохождения.

Кроме того, он заинтриговал фанатов обещанием большого количества огня в конце игры.

Свен Винке ответил на вопросы о следующей Divinity – смотрите видео:

Сейчас производство проекта находится в активной фазе, однако команде предстоит выполнить еще огромный объем работы. Выход игры в раннем доступе запланирован не ранее 2027–2028 годов. Авторы обещают: