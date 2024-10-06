Аби бути успішним у деяких відеоіграх слід бути дуже уважним "піксель хантером", але один геймер використав цю навичку ще в ігровому магазині Steam.

Цікаво Valve працюють над поверненням легендарної мапи у змагальний CS 2

Як про це забути?

Користувач Reddit під ніком golden_numbers поділився з публікою порталу знахідкою, яка розізлить будь-якого перфекціоніста.

Нею став недолік дизайну інтерфейсу Steam, який досить легко не помітити, але набагато важче викинути з пам'яті, коли про нього знаєш.

Річ у тім, що біля кожної гри в магазині Valve є дата випуску, логотип Windows та різні теги, що відповідають за жанр та особливості проєкту.

Тут і закралася цікава помилка дизайнерів, адже ці три елементи не вирівняні один з одним по вертикалі.

Користувачі платформи Valve у коментарях були здивовані такою деталлю, а деякі навіть в жарт (а може й ні) проклинали golden_numbers за те, що він поділився своєю знахідкою, апелюючи до того, що тепер не зможуть не звертати на цей недолік увагу.