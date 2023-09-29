У Cyberpunk 2077 знайшли уривок з поеми Тараса Шевченка: цікаве фото

Один з гравців Cyberpunk 2077 знайшов у грі напрочуд цікаву великодку, а саме промовистий уривок з відомої поеми Тараса Шевченка. Детальніше – у матеріалі.

DLC Ілюзія свободи не лише додало в Cyberpunk 2077 купу нового контенту, але ще й одразу кілька приємних "великодок" для українських геймерів.

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Спершу блогер OLDboi першим з-поміж усіх відшукав у грі стінопис з контурами Криму та гербами України й кримських татар, а тепер ще одне цікаве відкриття зробив інший геймер.

Мова про користувача соцмережі X (колишній твітер) під ніком Virtual_owl, який поділився знахідкою з блогером Падоном.

Виявилося, що у новій локації Найтсіті – Псарні, можна знайти чіп з уривком з поеми "Кавказ" авторства Тараса Григоровича Шевченка.

Текст поеми в грі / Скриншот з гри від Virtual_owl

До того ж цікавим є те, що ця "великодка" не вигадана українськими локалізаторами, адже в усіх версіях гри на цьому місці також можна знайти цей самий уривок, перекладений іншими мовами.

Уривок англійською / Скриншот з гри від Virtual_owl

Також геймер поділився детальною локацією, де можна власноруч знайти цю приємну серцю дрібничку.

Розташування знахідки в Псарні / Скриншот з гри від Virtual_owl

Де знайти чіп / Скриншот з гри від Virtual_owl