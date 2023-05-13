Майбутній Mortal Kombat, який заінтригував шанувальників серії чутками про перезапуск ігрового всесвіту, має ще кілька сюрпризів.
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Warner та NetherRealm довгий час дражнили геймерську спільноту натяками на наступну гру в культовій серії, зокрема мережу сколихнуло нещодавнє відео від Еда Буна, яке явно натякає на перезапуск франшизи.
Відлік Mortal Kombat: відео
Але напередодні офіційного анонсу в мережу почала потрапляти інформація від доволі шанованих інсайдерів.
Цього тижня один з них, під ніком Billbil-kun заявив, що новий Mortal Kombat отримає порядковий номер 1 та вийде на PS5, Xbox Series X/S, ПК і Nintendo Switch.
Гру планують підтримувати за допомогою DLC з новими персонажами, першими з яких стануть відомі герої супергеройських серіалів.
Відтак, спершу в грі з'явиться Миротворець із Всесвіту DC, якого в екранізації зіграв відомий реслер та актор Джон Сіна.
Миротворець у серіалі / Фото з HBO Max
Ще одним можливим персонажем для новинки називають антагоніста із серії коміксів та однойменного серіалу The Boys, а саме персонажа під ім'ям Homelander.
Homelander у серіалі / Фото з Amazon Prime Video
Попри "надійність" джерел, все ж варто дочекатися офіційного анонсу від розробників.