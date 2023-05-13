Будущий Mortal Kombat, заинтриговавший поклонников серии слухами о перезапуске игровой вселенной, имеет еще несколько сюрпризов.

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Warner и NetherRealm долгое время дразнили геймерское сообщество намеками на следующую игру в культовой серии, в частности сеть всколыхнуло недавнее видео от Эда Буна, явно намекающее на перезапуск франшизы.

Отсчет Mortal Kombat: видео

Но накануне официального анонса в сеть начала попадать информация от уважаемых инсайдеров.

На этой неделе один из них, под ником Billbil-kun заявил, что новый Mortal Kombat получит порядковый номер 1 и выйдет на PS5, Xbox Series X/S, ПК и Nintendo Switch.

Игру планируют поддерживать с помощью DLC с новыми персонажами, первыми из которых станут известны герои супергеройских сериалов.

В первую очередь в игре появится Миротворец из Вселенной DC, которого в экранизации сыграл известный реслер и актер Джон Сина.

Миротворец в сериале / Фото с HBO Max

Еще одним возможным персонажем для новинки называют антагониста из серии комиксов и одноименного сериала The Boys, а именно персонажа под именем Homelander.

Homelander в сериале / Фото с Amazon Prime Video

Несмотря на надежность источников, все же стоит дождаться официального анонса от разработчиков.