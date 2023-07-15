Ubisoft спільно з OWO випустить тактильний одяг, щоб як ніколи занурити гравців у світ майбутньої гри Assassin's Creed Mirage.

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Assassin's Creed Mirage буде поверненням до першоджерел, оскільки її метою є відмова від багатьох рольових елементів, які стали базовими для проєктів серії в останні роки, на користь меншої, більш зосередженої на сюжеті пригоди.

Хоча в Mirage будуть відсутні деякі ключові функції, які стали популярними серед шанувальників, ігровий процес зазнає кількох цікавих нововведень, а ще у гру повернеться улюблена механіка геймерів.

Водночас Ubisoft вирішили зробити дещо справді інноваційне, підписавши угоду з компанією периферійних пристроїв OWO, яка випустить спеціальну тактильну футболку для Assassin's Creed Mirage.

Як виглядатиме девайс / Скриншот з сайту OWO

Розробники обіцяють, що, вдягнувши цю новинку технологій, гравці відчують кожен удар, порив вітру чи падіння, а також моторошне відчуття повзання жуків по шкірі персонажа.

Веб-сайт OWO ж хвалиться тим, що футболка дозволить гравцеві відчути понад 30 різних фізичних відчуттів.

Загалом, усе це схоже на тактильну функцію, представлену на тригерах контролера PS5 DualSense, але для всього тулуба гравця.

Весь набір відчуттів можна буде незалежно від того для якої платформи геймери купуватимуть виріб OWO та Assassin’s Creed Mirage, себто все працюватиме з ПК, PS4, PS5 і Xbox Series X/S. Кусається лише ціна дивовижного пристрою – 499 євро.