Лос-Сантосу потрібен новий супергерой: для GTA: San Andreas вийшла модифікація з Людиною-павуком

Для відеогри GTA: San Andreas вийшла масштабна модифікація про пригоди Людини-павука. Моддер із нікнеймом J16D додав у гру чималу кількість елементів з оригінальних консольних ексклюзивів.

Напевно, всі геймери знають, що ігри про Людину-павука в останні роки стали ексклюзивом для консолі PlayStation. Розробники з Insomniac Games у 2018 році випустили Marvel's Spider-Man, а вже у 2020 – Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Ці ігри отримали гарні відгуки від критиків, а також мали попит серед геймерів.

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Щоправда, гравці з PC так й не змогли поки зіграти у такі прекрасні проєкти, тому користувач із нікнеймом J16D вирішив виправити цю несправедливість. Він створив масштабну модифікацію, а у своїй роботі орієнтувався саме на ігри від компанії Insomniac Games. Подібний мод він створює у культовій відеогрі Grand Theft Auto: San Andreas, яка вийшла ще у жовтні 2004 року. Тому графічно його модифікація нагадує старі ігри про пригоди цього супергероя.

Щоправда, він переніс чимало елементів із сучасних ігор про Людину-павука. Наприклад, J16D додав немалу кількість анімацій з оригінальних консольних ексклюзивів, різноманітні завдання та навіть меню з вибором вмінь головного героя. Звісно, у цій модифікації є польоти на павутинні, бо жодна гра про Людину-павука не може обійтися без цього елементу. Також можна навіть підвішувати деяких ворогів на стовби.

В оригінальних іграх про цього супергероя є чимала кількість різноманітних костюмів, тому й цей елемент з'явився у моді від J16D (всього 12). Щоправда, потрібно буде прокачувати головного героя, щоб отримати доступ до деякого вбрання. Ентузіаст зробив головне меню у стилі ігор від Insomniac Games та додав оригінальний музичний супровід. Також у його модифікації з'явиться новий інтерфейс та деякі ґаджети цього супергероя (всього 8). Користувач J16D відзначив, що змінив всю систему боя (різноманітні комбо), а також додав нові локації (Вежа Месників).

Безплатно звантажити модифікацію від J16D можна за цим посиланням. Також варто відзначити, що це ще не фінальна версія, тому можуть з'являтися різноманітні баги під час гри.

Модифікація від J16D / Фото портал Mod DB

Трейлер модифікації J16D – відео