Для видеоигры GTA: San Andreas вышла масштабная модификация о приключениях Человека-паука. Моддер с никнеймом J16D добавил в игру большое количество элементов из оригинальных консольных эксклюзивов.

Наверное, все геймеры знают, что игры про Человека-паука в последние годы стали эксклюзивом для консоли PlayStation. Разработчики из Insomniac Games в 2018 году выпустили Marvel's Spider-Man, а уже в 2020 – Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Эти игры получили хорошие отзывы критиков, а также пользовались спросом среди геймеров.

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Правда, игроки с PC так и не смогли пока сыграть в такие прекрасные проекты, поэтому пользователь с никнеймом J16D решил исправить эту несправедливость. Он создал масштабную модификацию, а в своей работе ориентировался именно на игры от компании Insomniac Games. Подобный мод он создает в культовой видеоигре Grand Theft Auto: San Andreas, которая вышла еще в октябре 2004 года. Поэтому графически его модификация напоминает старые игры о приключениях этого супергероя.

Правда, он перенес многие элементы из современных игр про Человека-паука. Например, J16D добавил немалое количество анимаций из оригинальных консольных эксклюзивов, разнообразные задания и даже меню с выбором умений главного героя. Конечно, в этой модификации есть полеты на паутине, поскольку ни одна игра про Человека-паука не может обойтись без этого элемента. Также можно даже подвешивать некоторых врагов на столбы.

В оригинальных играх об этом супергерое есть немалое количество разнообразных костюмов, поэтому и этот элемент появился в моде от J16D (всего 12). Правда, нужно будет прокачивать главного героя, чтобы получить доступ к некоторым нарядам. Энтузиаст сделал главное меню в стиле игр от Insomniac Games и добавил оригинальное музыкальное сопровождение. Также в его модификации появится новый интерфейс и некоторые гаджеты этого супергероя (всего 8). Пользователь J16D отметил, что изменил всю систему боя (различные комбо), а также добавил новые локации (Башня Мстителей).

Бесплатно загрузить модификацию от J16D можно по этой ссылке. Также стоит отметить, что это еще не финальная версия, поэтому могут появляться различные баги во время игры.

Модификация от J16D / Фото портал Mod DB

Трейлер модификации J16D – видео