Неприятной историей поделился пользователь с никнеймом Vlhv на платформе Reddit. Игрок в Apex Legends рассказал, что потерял свою коллекцию ценой в 2 тысячи долларов из-за сбоя системы.

Видеоигра Apex Legends вышла еще в феврале 2019 года, а ее релиз стал настоящим сюрпризом для геймеров. О разработке этой игры почти никто не знал, а компания Electronic Arts даже не проводила классическую маркетинговую кампанию. Видеоигра очень быстро стала популярной среди геймеров, а многие игроки называют этот проект одним из лучших в жанре королевских битв.

Интересно Собирали сыр и ловили мышей: в Китае прошел киберспортивный турнир по игре про Тома и Джерри

Apex Legends распространяется бесплатно, поэтому разработчики зарабатывают средства другими методами. В игре есть система сезонов и боевых пропусков, а также уже традиционные лутбоксы. Конечно, подобные платные вещи не влияют на геймплей, а нужны только для кастомизации персонажей или оружия. Большинство геймеров играет со стандартными скинами, хотя есть игроки, которые любят коллекционировать подобные предметы. Именно к таким геймерам можно отнести и автора (Vlhv) этой истории, а точнее, его друга.

Парни решили сыграть в Apex Legends на консоли Xbox, но при запуске им предложили дополнительно войти еще в аккаунт от Electronic Arts, чтобы их профиль соответствовал всем нормам безопасности. Они согласились, но после подобной процедуры исчезла вся дорогостоящая коллекция (6 реликвий и несколько редких скинов), которая стоила 2 тысячи долларов (более 50 тысяч гривен). Исчезли даже базовые предметы, хотя уровень и ранг геймера не изменились.

Парни даже сначала не расстроились, потому что подумали, что это простой технический недостаток или сбой. Друг Vlhv отметил следующее:

Я точно знал, что EA поможет, учитывая, что они – известная компания, в конце концов, я потратил 2 тысячи долларов. Тогда я подумал, что они серьезно отнесутся к заявлению лояльного клиента.

Правда, реальность оказалась суровой (как всегда), потому что поддержка компании Microsoft отправила игроков в Electronic Arts, а последние не смогли помочь ничем. Представители EA отметили, что парни сами виноваты, потому что вышли из существующей учетной записи и создали новую. Пользователь Vlhv написал, что теперь существует два одинаковых аккаунта, но зайти на реальный они уже не могут. Конечно, это очень похоже на сбой или технический недостаток (прогресс в игре сохранился), но в восстановлении аккаунта или возврате средств им отказали.

Пост Vlhv стал очень популярным на Reddit: почти 14 тысяч лайков и более тысячи комментариев. Пользователи поддержали парней и отметили, что не стоит сдаваться и нужно пытаться "достучаться" до представителей этой компании. Правда, главные герои уже не особо верят в справедливость, а пост написали, чтобы сообщить другим геймерам о такой проблеме. Стоит отметить, что немалое количество игроков обеспокоено таким странным сбоем системы и вряд ли кто-то теперь захочет сделать свой аккаунт "безопаснее".

Правда, разработчики видеоигры отметили, что знают о существовании подобной проблемы на PlayStation. Возможно, они обратят свое внимание и на Xbox, а главному герою этой истории вернут его драгоценную коллекцию.

Обзор всех реликвий в видеоигре Apex Legends – видео