В Китае прошел киберспортивный турнир по мобильной видеоигре Tom and Jerry: Chase. Сразу 8 коллективов приняли участие в таком оригинальном и популярном соревновании.

Первый выпуск мультсериала о непростых взаимоотношениях Тома и Джерри вышел еще в сороковых годах прошлого века. Главные герои пережили уже не одну сотню приключений, а мультсериал успел стать своеобразной классикой. Однако только сейчас эти персонажи смогли познакомиться с профессиональным киберспортом.

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Стоит начать с того, что игра Tom and Jerry: Chase бесплатная и вышла еще в мае 2020 года, но только для китайского рынка. Видеоигра полностью лицензирована, поэтому разработчикам удалось сохранить уникальный художественный стиль этого известного мультсериала. Игра очень быстро стала популярной среди местных геймеров, а за это время даже появились киберспортивные коллективы в дисциплине Tom and Jerry: Chase.

Трейлер видеоигры Tom and Jerry: Chase – видео

Уже понятно, что это многопользовательская видеоигра, в которой соревнуется сразу 5 игроков. Геймплейно этот проект похож на очень популярную видеоигру – Dead by Daylight. В Tom and Jerry: Chase сходятся две команды, которые распределены по ролям: 4 мыши должны собирать сыр и расставлять ловушки, а 1 кот – поймать их и помешать собрать этот продукт.

В видеоигре есть разнообразные коты и мыши с этой вселенной, поэтому перед началом матча проводится даже классический процесс пика и бана героев. Дело в том, что все персонажи и их скины имеют свой особый стиль игры и уникальные умения. Стоит отметить, что в игре всего три карты: классический дом, круизный лайнер и ночной замок. Поэтому процесс бана и пика карт пока отсутствует в этой видеоигре.

Призовой фонд соревнования по игре Tom and Jerry: Chase составил 150 тысяч юаней (более 600 тысяч гривен), а соревновались сразу 8 местных коллективов. Турнир освещала профессиональная студия трансляции, поэтому всю статистику, записи и информацию о предстоящих событиях можно найти по этой ссылке. Правда, сайт рассчитан на местную аудиторию, поскольку существует только его китайская версия.

Киберспортивный турнир по видеоигре Tom and Jerry: Chase / Скриншоты с сайта next.163