Неприємною історією поділився користувач із нікнеймом Vlhv на платформі Reddit. Гравець в Apex Legends розповів, що втратив свою колекцію ціною у 2 тисячі доларів через збій системи.

Відеогра Apex Legends вийшла ще у лютому 2019 року, а її реліз став справжнім сюрпризом для геймерів. Про розробку цієї гри майже ніхто не знав, а компанія Electronic Arts навіть не проводила класичну маркетингову кампанію. Відеогра дуже швидко стала популярною серед геймерів, а чимало гравців називають цей проєкт одним з найкращих в жанрі королівських битв.

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Apex Legends розповсюджується безплатно, тому розробники заробляють кошти іншими методами. У грі є система сезонів та бойових перепусток, а також вже класичні лутбокси. Звісно, подібні платні речі не впливають на геймплей, а потрібні лише для кастомізації персонажів чи зброї. Більшість геймерів грає зі стандартними скінами, хоча є гравці, які полюбляють колекціонувати подібні предмети. Саме до таких геймерів можна віднести й автора (Vlhv) цієї історії, а точніше, його друга.

Хлопці вирішили зіграти в Apex Legends на консолі Xbox, але під час запуску їм запропонували додатково ввійти ще в обліковий запис від Electronic Arts, щоб їхній профіль відповідав всім нормам безпеки. Вони погодилися, але після подібної процедури зникла вся коштовна колекція (6 реліквій та кілька рідкісних скінів), яка коштувала 2 тисячі доларів (понад 50 тисяч гривень). Зникли навіть базові предмети, хоча рівень та ранг геймера не змінилися.

Хлопці навіть спочатку не засмутилися, бо подумали, що це простий технічний недолік чи збій. Друг Vlhv відзначив наступне:

Я точно знав, що EA допоможе, враховуючи, що вони – відома компанія, врешті-решт, я витратив 2 тисячі доларів. Тоді я подумав, що вони серйозно поставляться до заяви лояльного клієнта.

Щоправда, реальність виявилася суворою (як завжди), бо підтримка компанії Microsoft відправила гравців до Electronic Arts, а останні не змогли допомогти нічим. Представники EA відзначили, що хлопці самі винні, бо вийшли з існуючого облікового запису та створили новий. Користувач Vlhv написав, що тепер існує два однакових акаунти, але зайти на реальний вони вже не можуть. Звісно, це дуже схоже на збій чи технічний недолік (прогрес у грі зберігся), але у відновленні облікового запису чи поверненні коштів їм відмовили.

Пост Vlhv став дуже популярним на Reddit: майже 14 тисяч вподобань та понад тисячу коментарів. Користувачі підтримали хлопців та відзначили, що не варто здаватися й потрібно намагатися "достукатися" до представників цієї компанії. Щоправда, головні герої вже не особливо вірять у справедливість, а пост написали, щоб повідомити інших геймерів про таку проблему. Варто зазначити, що чимала кількість гравців стурбована таким дивним збоєм системи та навряд чи хтось тепер захоче зробити свій акаунт "безпечніше".

Щоправда, розробники відеогри відзначили, що знають про існування подібної проблеми на PlayStation. Можливо, вони звернуть свою увагу і на Xbox, а головному герою цієї історії повернуть його дорогоцінну колекцію.

Огляд всіх реліквій у відеогрі Apex Legends – відео