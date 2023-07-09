Відповідь на такий запит в Xbox Game Pass також є. На сервісі є ціла низка ігор, проходження яких займе до 5 годин вашого часу.

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Короткі ігри, щоб трохи відпочити