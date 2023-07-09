Ответ на такой запрос у Xbox Game Pass тоже есть. На сервисе есть целый ряд игр, прохождение которых займет до 5 часов вашего времени.

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Короткие игры, чтобы немного отдохнуть